2021/01/01 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، استمرار قطعاتها الامنية بالأنتشار لحماية المواطنين والاهداف الحيوية وكافة المحتفلين بأعياد الميلاد وحلول عام ٢٠٢١.

وذكرت العمليات في بيان، ان “قطعات عمليات بغداد ووفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وحسب خطط مسبقة تستمر بالأنتشار وإداء الواجبات بأشراف القادة والآمرين وعموم الاجهزة الامنية والاستخبارية لحماية المواطنين والاهداف الحيوية وكافة المحتفلين بأعياد الميلاد وحلول عام ٢٠٢١”.

واضاف البيان انه “تم تحديد المسؤوليات والواجبات بحيث تميز هذا التواجد والاداء بالمهنية والحكمة والانضباط العالي انعكس بشكل ايجابي وكبير على عموم المواطنين وامن العاصمة، واستمرار الاحتفالات والفعاليات والنشاطات الاجتماعية بشکل طبیعي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار عسكري في بغداد بناءً على توجيهات الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار عسكري في بغداد بناءً على توجيهات الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).