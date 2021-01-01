إنجلز شيوعياً - عبدالرزاق دحنون

2021/01/01 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون في الذكرى المئوية الثانية لميلاد المفكر الألماني فريدريك إنجلز ترسخت علاقتي القديمة مع مؤلفاته وخاصة كتابه المشهور "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" حيث قراتُ الكتاب في فتوتي، فأعجبني جداً في أسلوب جدله وطرحه الحجة بالحجة، راق لي منطقه، فتعلقت به وبأفكاره، فصرنا أصدقاء وصرت أعود إلى مؤلفاته وما كتب عنه بين الفينة والأخرى.



ومن ثمَّ قرأتُ جميع أعماله المترجمة إلى العربية، وأخص بالذكر المراسلات م ......





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