دعاء طائر الشمال لعام 2021! - محمد عبد المجيد

2021/01/01 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد اللهم ازرع من جديد الشجاعة في قلوب المصريين؛ وحصّنها بالإيمان بأن الوطن مِلـْـكٌ لهم، واجعل الحاكمَ، أيَّ حاكمٍ، يخاف منهم وليس العكس كما يحدث الآن!اللهم ضع في قلب الحاكم ضميرا يظل مستيقظا طوال سنوات حُكْمه؛ فيفرج عن المظلومين، ويرفع يده من على أنفاس رعيته، ويسمح، واجبا وليس تفضُّلا، بالاحتجاج السلمي!اللهم اجعل ضميرَه يوقظه، ويقرعه، ويؤنبه فيتوقف عن بناء القصور والاستراحات لنفسه بأ ......





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