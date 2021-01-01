اسطورة الحياة الواحده الوحيده؟(2/2) - عبدالامير الركابي

2021/01/01 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي اسطورة الحياة الواحدة الوحيدة؟(2/2) عبدالاميرالركابي مع المجتمعية، وعلى اعتبارها المحطة الأخير المفضية الى اكتمال "العقل"، بعد المسيرة التي قطعها منذ انبثاق مادته الأولى في الجسد الحيواني، تحضر البيئة / الطبيعة/ مستمرة كعنصر حياتي أساس، وملازم عضويا للظاهرة الحياتيه الحيوانيه والانسايوانية، فتعمل بحضورها وتوزعها التضاريسي المناخي، وكما الحال مع العقل الذي يبدا مادة أولية، ويكتمل بالتفاعليه ......





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