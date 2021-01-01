طالباني: سنواصل الحوار مع بغداد لتأمين حقوق ومستحقات كردستان

2021/01/01 | 13:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، بافال طالباني، مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية بشأن مستحقات الاقليم.

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