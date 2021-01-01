2021/01/01 | 13:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}أعلنت شركة مايكروسوفت، أن مجموعة التسلل الإلكتروني التي اخترقت نظم شركة سولارويندز تمكنت من اختراق الشركة والوصول إلى بعض شيفرات المصادر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كارثة" تضرب مايكروسوفت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كارثة" تضرب مايكروسوفت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).