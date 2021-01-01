2021/01/01 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يهنيء العراقيين والعالم بحلول العام الميلادي الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يهنيء العراقيين والعالم بحلول العام الميلادي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).