رسميًا.. العراق “يحتفل” بقرار لمنظمة الصحة العالمية: اللقاح بات قريبًا من العراقيين

2021/01/01 | 13:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

زفت وزارة الصحة اليوم الجمعة، بشرى تصريح منظمة الصحة العالمية للقاح فايزر ليكون اول لقاح تقره المنظمة، مشيرة الى ان العراق ابرم اتفاقية مع الشركة لتجهيز العراق باللقاح.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تبارك وزارة الصحة والبيئة للعراقيين وللعالم اجمع حلول العام الجديد وتعلن بهذه المناسبة السعيدة بان منظمة الصحة العالمية قد اقرت استخدام لقاح شركة فايزر بايونتيك الذي حصل على رخصة الاستعمال الطارئ من قبل الوكالة الامريكية للغذاء والدواء FDA والوكالة الاوربية للدواء EMA اضافة الى الوكالة البريطانية للدواء MHRA.”

واشارت الى انه “بذلك يكون اول لقاح تقره منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ ضد كوفيد ١٩ وسمحت بأعتماده و توزيعه من قبل السلطات الصحية المحلية و الوكالات الدولية”.

وبينت ان “وزارة الصحة قد ابرمت اتفاقية لتجهيز العراق في اسرع وقت من هذا اللقاح “.

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