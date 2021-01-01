2021/01/01 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الدفاع الأميركية سحب حاملة الطائرات يو اس اس نيميتز من مياه الخليج العربي.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، قرر سحب حاملة الطائرات وإرسالها إلى خارج المنطقة.

ويتزامن قرار ميلر مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية، إرسال قاذفتي قنابل إضافيتين من طراز بي اثنين وخمسين إلى الشرق الأوسط بهدف ردع أي تحرك ضد المصالح الأميركية في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يقرر سحب حاملة الطائرات “يو اس اس نيميتز” من الخليج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يقرر سحب حاملة الطائرات “يو اس اس نيميتز” من الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).