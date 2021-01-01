"لا مخطط لنسف ميناء أم قصر".. الأمن العراقي يكشف حقيقة اللغم البحري في البصرة

2021/01/01 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الاعلام الأمني في العراق توضيحا بشأن اللغم البحري الذي تم العثور عليه في إحدى السفن في محافظة البصرة، وقالت الخلية في بيان إنه لوحظ وجود جسم غريب التصق بسفينة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا.

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