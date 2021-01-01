2021/01/01 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اوضحت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، تفاصيل العثور على “لغم” التصق بإحدى السفن في المياه الدولية، مشيرةً الى ان فريق المعالجة التابع لوزارة الداخلية مستمرا بالعمل لإبطال مفعول اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة.وقالت الخلية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: انه “في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 31 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لغم بحري يلتصق بسفينة للتسويق النفطي قرب الموانئ العراقية المركز الخبري الوطني.

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