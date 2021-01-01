سائرون: سنُقر الدرجات الوظيفية في الموازنة وفقا لنظام الحذف والاستحداث

2021/01/01 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون غايب العمري، اليوم الجمعة، عزم البرلمان على إقرار الدرجات الوظيفية في الموازنة وفقا لنظام الحذف والاستحداث، فيما أشار إلى أن شباط المقبل سيشهد الانتهاء منها والتصويت عليها.وقال العميري في تصريح صحفي، إن “الموازنة الاتحادية لعام 2021 ستقر في الثالث من شهر شباط المقبل بعد […]

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