الصحة تبشر العراقيين: لقاح ’فايزر’ نال تصريحاً عالمياً.. وتعاقدنا للحصول على شحنة

2021/01/01 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن حصول لقاح فايزر على رخصة من قبل منظمة الصحة العالمية والوكالة الامريكة والاوربية والبريطانية، للاسخدام الطارئ ضد فيروس كورونا، مؤكدة انها ابرمت اتفاقية لتجهيز العراق باسرع وقت.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، انها "تبارك للعراقيين وللعالم اجمع حلول العام الجديد وتعلن بهذه المناسبة السعيدة بان منظمة الصحة العالمية قد اقرت استخدام لقاح شركة فايزر بايونتيك الذي حصل على رخصة الاستعمال الطارئ من قبل الوكالة الامريكية للغذاء والدواء FDA والوكالة الاوربية للدواء EMA اضافة الى الوكالة البريطانية للدواء MHRA".

واضافت الوزارة انه "بذلك يكون اول لقاح تقره منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ ضد كوفيد ١٩ وسمحت بأعتماده و توزيعه من قبل السلطات الصحية المحلية و الوكالات الدولية".

واكدت الوزارة انها "ابرمت اتفاقية لتجهيز العراق في اسرع وقت من هذا اللقاح".

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