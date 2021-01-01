2021/01/01 | 14:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن لغم ألصق في إحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية وتبعد 28 ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته قناة (7sky) الفضائية أنه “في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 2020/12/31، لوحظ وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية، وتبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة اخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا الى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه الى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الاخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها”.

وأضافت، “ما زال فريق المعالجة مستمرا بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من الاعلام الأمني حول اللغم المثبت في ناقلة النفط بموانئ البصرة 7 SKY TV.

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