رسميا.. بشار رسن ينتقل إلى الدوري القطري

2021/01/01 | 14:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع بشار رسن، نجم منتخب العراق.

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