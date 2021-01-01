رسميا.. بشار رسن ينتقل إلى الدوري القطري


رسميا.. بشار رسن ينتقل إلى الدوري القطري
2021/01/01 | 14:07 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع بشار رسن، نجم منتخب العراق.

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