النقل: عودة الرحلات إلى أوروبا وإيران متوقفة على الموقف الوبائي

2021/01/01 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

رهن وزير النقل ناصر الشبلي، الجمعة، عودة الرحلات الجوية إلى أوروبا وإيران بالموقف الوبائي لجائحة كورونا، في حين أشار إلى أن هناك لجاناً متخصصة للتفاوض حول موضوع الربط السككي بين العراق وإيران.

وقال الشبلي في حديث لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة هي التي أصدرت قرار إيقاف الرحلات إلى بعض الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة لكورونا، ومنها بريطانيا واوروبا وإيران"، مبينا أن "قرار عودة الرحلات مع تلك الدول، متوقفة على الموقف الوبائي التي تحدده وزارة الصحة".

وبخصوص الربط السككي، ذكر الشبلي أن "هناك لجاناً متخصصة للتفاوض حول موضوع الربط السككي بين العراق وإيران من خلال منفذ الشلامجة، فضلاً عن وجود بعض المسائل خاصة بوزارة الخارجية بخصوص الحدود بين الدولتين"، مبيناً أن "الربط السككي مع بقية دول الجوار مازال قيد الدراسة، وليس هناك أي مخططات".

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