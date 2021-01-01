قرار حكومي يثير مخاوف المتقاعدين بشأن رواتبهم

2021/01/01 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اثار قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء باستمرار عطلة اعياد راس السنة حتى يوم الاثنين المقبل المصادف 4 كانون الثاني، تساؤلات المتقاعدين عن ما اذا سيتسبب هذا الامر بتأخير رواتبهم.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الدوام الرسمي لكل الدوائر سيستأنف يوم الاثنين المقبل، واعتبار يوم الاحد فضلا عن السبت عطلة، الامر الذي اثار الاستغراب في الاوساط الشعبية واوساط الموظفين.

وعلى خلفية هذا الامر، تساءل المتقاعدون عما اذا كانت رواتبهم ستتأخر بسبب عدم تدشين المصارف للدوام الرسمي مما سيمنعهم عن استلام رواتبهم التقاعدية بموعدها المحدد الذي يكون اول يومين من بداية الشهر الجديد.

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