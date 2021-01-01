الكاظمي يشكل لجنة بشأن تطوير مدينة الصدر

2021/01/01 | 14:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شكل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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