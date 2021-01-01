الطبقات الفرعية والبنية الطائفية للدولة العراقية - لطفي حاتم

2021/01/01 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تحتل موضوعة الدولة وسبل بنائها حيزاً حيوياً في بحوث الفكر السياسي المعاصر ولأهمية الموضوعة وحيوتها أحاول التوقف عند موضوعات مترابطة محاولاً من خلالها تحديد سمات الدولة العراقية وسبل تطورها عبر المحاور التالية –أولا –تطور الدولة العرقية والطبقات الفرعية.ثانيا ً – سيادة الطائفية السياسية في الدولة العراقية.



ثالثاً – التحالف الوطني – الديمقراطي وإعادة بناء الدولة الوطنية.



اعتماداً على ......





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