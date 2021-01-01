2021/01/01 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب : موازنة العام الحالي ستشهد سجالات سياسية سيأخر اقرارها لأكثر من شهر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : موازنة العام الحالي ستشهد سجالات سياسية سيأخر اقرارها لأكثر من شهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : موازنة العام الحالي ستشهد سجالات سياسية سيأخر اقرارها لأكثر من شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).