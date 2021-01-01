2021/01/01 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- شن سفير العراق لدى تركيا، حسن الجنابي، اليوم الجمعة، هجوماً عنيفاً على الفاسدين والانتهازيين والطائفيين ومن أسماهم بـ”الحزبويين”، وفيما أعلن إحالته على التقاعد اعتباراً من اليوم، أكد أنه سيتوجه إلى المشاركة في الحراك الاجتماعي لتحقيق الاستقرار.وقال الجنابي، الذي شغل منصب وزير الموارد المائية في حكومة حيدر العبادي، بمنشور على صفحته في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد احالته للتقاعد ..



سفير عراقي يشن هجوما عنيفا على ما اسماهم بـ”الحزبيون” المركز الخبري الوطني.

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