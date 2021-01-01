الشيخ حمودي يطالب القوى الوطنية بتجريم الادارة الامريكية

2021/01/01 | 14:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، بتجرين الادارة الامريكية وانهاء وجود قواتها بعدما اثبتت عدائيتها باغتيال قادة الانتصار واستهداف مقرات الحشد والقوات الامنية.وقال الشيخ حمودي في كلمة القاها بذكرى اغتيال الشهيدين، ان “ذكرى اغتيال المهندس وسليماني ستكون وصمة عار في جباه القتلة الجبناء الغادرين تطاردهم بلعناتها الى أبد الآبدين”.[…]

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