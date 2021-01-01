الكاظمي يوجه عمليات بغداد بتأمين الأهداف الحيوية بالعاصمة

2021/01/01 | 14:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، عمليات بغداد بالانتشار لحماية الأهداف الحيوية في العاصمة.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته /المعلومة/، “وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وحسب خطط مسبقة، تم الانتشار وأداء الواجبات بإشراف القادة والآمرين وعموم الاجهزة الامنية والاستخبارية لحماية المواطنين والأهداف الحيوية وكافة المحتفلين بأعياد الميلاد وحلول عام ٢٠٢١ حيث تم تحديد المسؤوليات والواجبات بحيث تميز هذا التواجد والأداء بالمهنية والحكمة والانضباط العالي”.

وأضاف أن “ذلك انعكس بشكل ايجابي وكبير على عموم المواطنين وأمن العاصمة، واستمرار الاحتفالات والفعاليات والنشاطات الاجتماعية بشکل طبیعي”.انتهى/25

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