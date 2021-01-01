العراق: 824 مليون دولار إيرادات جمركية في 2020 بزيادة 50 مليون دولار عن العام الماضي

2021/01/01 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق

، الجمعة، أن إيرادات الجمارك بلغت 824

مليون دولار خلال 2020، بزيادة طفيفة

بمقدار 50 مليون دولار عن 2019.

وقالت الهيئة في بيان إن "الإيرادات

المتحققة من الرسوم ال

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