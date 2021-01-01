اصحاب المولدات الاهلية يستهدفون المواطن بكربلاء ويعلنون اضرابا عاما عن التشغيل وسط صمت حكومي

2021/01/01 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة نون الخبرية، اليوم

الجمعة، بأن أصحاب المولدات في كربلاء

اعلنوا إضرابهم عن تشغيل مولداتهم

احتجاجا على التسعيرة الجديدة للخط

الذهبي.

وقال المراسل إن أصحاب المولدات

الأهلية في محافظة كر

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