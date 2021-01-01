سفير العراق بتركيا يعلن احالته على التقاعد ويشن هجوما على

2021/01/01 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن سفير العراق لدى تركيا، حسن الجنابي،

يوم الجمعة، هجوماً عنيفاً على

الفاسدين والانتهازيين والطائفيين ومن

أسماهم بـ"الحزبويين"، وفيما أعلن

إحالته على التقاعد اعتباراً من اليوم،

أكد أنه سيتوجه إلى المش

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