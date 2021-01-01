2021/01/01 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف امر اللواء الاول لحشد محافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الجمعة، عن اقتحام 3 مناطق صحراوية بحثا عن متورطين بعمليات خطف ومهاجمة القوات الامنية والمدنيين غربي الانبار.وقال العيساوي في تصريح صحفي: ان “قوة امنية من الجيش مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش اقتحمت مناطق صحراء ناحية الرحالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيساوي يكشف عن اقتحام مناطق صحراوية بحثا عن متورطين بعمليات خطف غربي الانبار المركز الخبري الوطني.

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