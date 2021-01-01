البصرة تتوقع ارتفاع انتاج الطماطم إلى اكثر من 5 الاف طن

2021/01/01 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ البصرة

توقعت شعبة زراعة الزبير ارتفاع انتاج محصول الطماطم خلال النصف الاول من الشهر الجاري مع تزايد الفائض والاكتفاء الذاتي من المحصول.

وقال مدير الشعبة صالح حسن البهادلي، ان تسويق المحصول سيرتفع الى معدلات اعلى بعد انتهاء المحصول في محافظتي النجف وكربلاء، فيما توقع ان يبدأ بالارتفاع بعد منتصف الشهر الحالي ليصل ابتداء من 2000 طن في اليوم ليتجاوز في ذروته 5000 طن.

واوضح ان طماطم التي تتميز بجودتها واختيارها عند العائلة العراقية وتفضيلها عند الدول المجاورة، مؤكدا ان انتاج محصول الفائض سيصدر منه الى الدول المجاورة وحسب اتفاق وزارة الزراعة على اعتباره الانتاج الاوفر والافضل.

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