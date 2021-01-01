2021/01/01 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ البصرة

أعلنت خلية الأمني، وجود لغم ملتصق بسفينة نفطية تابعة لشركة تسويق النفط "سومو" قرب الموانئ العراقية في البصرة.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 31 كانون الاول 2020، لوحظ وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد ٢٨ ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية".

وأضافت "تبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة اخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا الى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه الى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الاخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها."

ونوهت إلى أنه "مازال فريق المعالجة مستمرا بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة" .

ويصدر العراق النسبة الأكبر من نفطه عبر موانئ البصرة، اذ تبلغ صادراته الان اكثر من 2.4 مليون برميل يوميا، بالرغم من انتاجه البالغ نحو 5 ملايين برميل يوميا.

من جهة أخرى، قال مصدر امني، ان صادرات العراق النفطية قد تواجه اليوم، تأخير بسبب وجود اللغم في احدى السفن النفطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغم ملتصق بسفينة نفطية تابعة لسومو تؤخر صادرات العراق النفطية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغم ملتصق بسفينة نفطية تابعة لسومو تؤخر صادرات العراق النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).