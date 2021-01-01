مؤشرات “مبشرة” من وزارة الصحة قبيل اعلان الموقف الوبائي

2021/01/01 | 14:52 - المصدر: يس عراق

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وزارة الصحة والبيئة تجري اكثر من (٤١٠٠٠) فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ونسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط (٢٪؜) من عدد الفحوصات

وزارة الصحة والبيئة تعلن ان نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت ال (90.5%) من المصابون بفايروس كورونا في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية

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