2021/01/01 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر.وقالت الأمانة في بيان تلقت،وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: انه “انطلاقاً من توجه الحكومة العراقية للاهتمام بالواقع الخدمي والسكني للمدن في أنحاء العراق كافة، واستناداً لما جاء بخطة تحسين الواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء: الكاظمي يشكل لجنة لوضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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