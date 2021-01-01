النفط تعلن الإحصائية الأولية لصادرات وواردات الشهر الماضي

2021/01/01 | 14:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة النفط،الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"

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