بالصور.. إنتشار أمني في بغداد

2021/01/01 | 14:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهدت العاصمة بغداد، منذ ليلة أمس واليوم انتشاراً أمنياً ملحوظاً.

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