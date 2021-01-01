كورونا يخطف 4 مواطنين في اول ايام العام الجديد

2021/01/01 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان تسجيل 122 اصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما اكدت وفاة 4 مواطنين من المصابين بالفايروس.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لأول أيام العام الجديد 2021، اليوم الجمعة، انها اجرت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 3750 فحصا مخبريا اثبتت اصابة 122 مواطنا، مشيرة الى شفاء 979 مصابا من الفايروس، فيما توفي 4 مصابين بالفايروس 3 منهم في السليمانية والرابع في كرميان.

PUKmedia / اعلام وزارة الصحة

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