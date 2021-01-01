2021/01/01 | 15:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن بلوغ عدد حالات الفحص المختبري لتشخيص اصابات كورونا، اكثر من 41000 فحص خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، انها “أجرت اكثر من (٤١٠٠٠) فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ونسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط (٢٪؜) من عدد الفحوصات”.واضافت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: أكثر من 41 ألف فحص مختبري لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: أكثر من 41 ألف فحص مختبري لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).