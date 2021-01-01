تقرير أولي حول صادرات النفط من العراق وحجم الإيرادات خلال الشهر الماضي

2021/01/01 | 15:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النفط، الجمعة، حجم الإيرادات المتحققة من عمليات تصدير النفط خلال شهر كانون الأول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، أن "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا (211) الفا و( 750 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (4) مليار و(213) مليونا و (432 ) الف دولار".

واشارت الاحصائية بحسب البيان الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهركانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليون و(195) الف و (608) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 16) الفا و( 142 ) برميلا".

واضاف البيان ان "معدل الكميات اليومي بلغ (2) مليون و(846) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 47.765 ) دولارا"، منوهاً الى ان "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

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