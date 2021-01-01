الصحة تبث خبرا سارا بشأن اصابات كورونا ونسبة الشفاء

2021/01/01 | 15:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، خبرا سارا بشأن نسبة الاصابات بفيروس كورونا والشفاء منه.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، انها”اجرت اكثر من (٤١٠٠٠) فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ونسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط (٢٪؜) من عدد الفحوصات”.واضافت، ان”نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت ال (90.5%) من المصابون بفايروس كورونا في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية”.انتهى25

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