مرصد امني ينشر معلومات جديدة عن اللغم الملتصق باحد سفن التابعة لسومو

2021/01/01 | 15:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشرت "خلية الخبراء التكتيكية"، الجمعة، معلومات جديدة حول اللغم البحري الذي التصق بسفينة تابعة لشركة سومو قرب الموانئ العراقية.

وقالت الخلية المختصة بالشؤون الامنية والعسكرية، في بيان لها اليوم (1 كانون الاول 2020) ان "اللغم كان يهدف لتدمير منصة STS نفطية، تبعد 6 اميال بحرية عن ميناء البصرة النفطي الرئيسي، في حين تأكد ان اللغم البحري هو من فئة limpet mine الذي يلتصق ببدن السفينة مع فتيلتين للتفجير احداهما مغناطيسية".

جهود لتفكيك اللغم

وذكرت الخلية انه "لاتزال جهود تفكيك اللغم قائمة وتسير بشكل جيد بعد اخلاء السفينة رغم ارتفاع مستوى الامواج"، مؤكدة ان "السفينة الناقلة للنفط تحمل اسم MT polo (يونانية مسجلة في ليبريا ومؤجرة لشركة حكومية عراقية)".

وأوضحت انه "ما زاد خطورة الوضع ان كان بجوارها ناقلة اخرى تتزود من السفينة الملغمة بالوقود وهي سفينة nordic freedom التي تحمل علم دولة كومنولث جزر البهاما، فلو انفجر كان سيدمر الناقلتين معا بوقودهما المحمل الى جانب البنية التحتية العراقية".

على بعد 50 كليو مترا من موانئ العراق

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم التصاق لغم بحري بسفينة عائدة لشركة سومو في المياه الدولية، مؤكدة ان فريق المعالجة لايزال مستمرا بالعمل لإبطال مفعول اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة.

وقالت الخلية في بيان صحفي انه "في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم أمس الخميس لوحظ وجود جسم غريب ملتصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وهي تبعد 28 (50 كيلو متر) ميلا بحريا عن الموانئ العراقية النفطية".

وأضاف البيان أن "هذه السفينة تبين انها مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة اخرى تتزود بالوقود منها"، مشيرا إلى أنه "على الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا الى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه الى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الاخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

وأوضح ان "فريق المعالجة لايزال مستمرا بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة وان القوات البحرية تبذل جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

انباء عن استهداف لميناء ام قصر.. وتفنيد حكومي

يوم امس نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده بان القوات الامنية احبطت محاولة لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار ما حدث في ميناء بيروت.

من جانبها نفت قيادة شرطة البصرة، الانباء التي تتحدث عن احباط محاولة لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة.

وقالت القيادة في بيان لها، اليوم، ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا عن إحباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت"، موضحة أن "هذا المنشور هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة".

وأضافت، أن "على الجميع أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري".

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