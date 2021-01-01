بالفيديو: احتفالات رأس السنة في السليمانية تنقلب إلى “اعمال شغب”: اعتداءات على “سائحين عرب”

2021/01/01 | 15:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شهدت احتفالات رأس السنة في إحدى مناطق محافظة السليمانية، اعمال شغب وشجار واعتداءات طالت عددا من الاشخاص السائحين القادمين من محافظات عراقية مختلفة الى اقليم كردستان.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اقدام بعض الشباب الكرد على ضرب وتحطيم عجلات بعض العرب القادمين من محافظات عراقية مختلفة لغرض السياحة.

مجموعة من شباب الاكراد في السليمانية يقومنو بأعتداء علي سياح العرب ردآ علي ما حصل في كركوك بحق الشاب الكوردي من قبل قوات الامنية pic.twitter.com/ONbWDwrx4a

— Walat☀️ (@Walat123wa) January 1, 2021

وارجع بعض المدونين ماحدث في السليمانية، إلى كونه ردًا على ماحدث في كركوك من مصادمات بين قوات امنية وشباب اكراد بحسب ماتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد عدد كبير من المدونين والناشطين الكرد، ماحدث من افعال، وصفها البعض بـ”العنصرية”، فيما ارجعها اخرون إلى كونها تتعلق بالتجاذبات بين المركز والاقليم سياسيًا.

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