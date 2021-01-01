اختفاء مظاهر الاحتفال بالعام الجديد بسبب إجراءات الحظر الشامل

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

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اما في فقد اختفت عن العاصمة البريطانية مظاهر الفرح بالعام الجديد بعد ان أدخلت السلطات هناك الحظر الشامل بمستواه الرابع ابتداء من الدقيقة الأولى من العام الجديد، حيث بدت شوارع لندن شبه خاوية الا من رجال الشرطة الذين طبقوا إجراءات الحظر المشدد بسبب انتشار فايروس كوفيد 19 وتحوره الى سلالات جديدة ..

وقد اعتادت العاصمة البريطانية كل عام على اجراء احتفال بهيج بالالعاب النارية ينطلق من مركز لندن عند لندن آي المالمقابل لبرج ساعة بيكبن ..



واقتصرت الاحتفالات في لندن داخل المنازل بعد دعت السلطات المواطنين الى الاحتفال من منازلهم فقط.

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