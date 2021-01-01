2021/01/01 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي لبنان شهدت بيروت دخول العام الجديد وسط أجواء الفرح ليتحول بعد ذلك الى رعب بسبب اطلاق النار الكثيف الذي شهدته العاصمة احتفالا بالعام الجديد

ما حول ليل بيروت الى ليلة رعب أدت الى إصابة احدى الطائرات المدنية حسبما ذكرت وسائل اعلام لبنانية رسمية بالرصاص … وكذلك أدى اطلاق النار الكثيف احتفالا بالسنة الميلادية الجديدة الى إصابة العشرات في ضاحية بيروت الجنوبية وطرابلس وبعلبك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق النار كثيف احتفالا بالسنة الميلادية الجديدة يؤدي الى إصابة العشرات في لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق النار كثيف احتفالا بالسنة الميلادية الجديدة يؤدي الى إصابة العشرات في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).