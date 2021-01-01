حكومة الإقليم: لم نترك لبغداد أي مبرر يمنعها من إرسال المستحقات

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل عدم بقاء أي مبرر أمام الحكومة الاتحادية للامتناع عن دفع مستحقات الإقليم المالية.

وقال عادل ان حكومة الإقليم لم تترك لحكومة بغداد أي عذر او ذريعة أخرى تمكنها من الأحجام عن إرسال الموازنة الخاصة بالإقليم وتحديدا في الموازنة الاتحادية.

تصريح المتحدث جاء بعد يوم واحد من بيان لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الذي قال فيه ان القوى السياسية في مجلس النواب مارست ظلما تجاه الإقليم من خلال استخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية تجاه كردستان.

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