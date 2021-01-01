السهيل : الموازنة ستشهد سجالات سياسية سيأخر اقرارها لأكثر من شهر

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس كتلة عراقيون النائب هشام السهيل ، ان موازنة العام الحالي ٢٠٢١ ستشهد سجالات سياسية كبيرة من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان وسيكون لكل طرف رأي خاص بالموازنة”.

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، سيكون هنالك سعي من قبل الاطراف السياسية جميعا من اجل كسب المزيد من الاموال لمحافظاتهم وتضمينها بقانون الموازنة للعام الحالي”.

واضاف ” ان هذه الاراء والسجالات بين الكتل السياسية سيؤدي الى تاخير اقرار الموازنة الذي سيزيد عن شهر لذلك نامل من جميع الاطراف ان تقدم مصلحة البلد عن جميع المصالح الاخرى واقرار الموازنة باسرع وقت خدمة للصالح العام”.

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