2021/01/01 | 15:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني: اكتشاف لغم بحري تم إلصاقه بإحدى السفن قرب الموانئ العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: اكتشاف لغم بحري تم إلصاقه بإحدى السفن قرب الموانئ العراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: اكتشاف لغم بحري تم إلصاقه بإحدى السفن قرب الموانئ العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).