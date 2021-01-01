الصحة العراقية: نسب الشفاء من كورونا تجاوزت الـ90 بالمائة- عاجل

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا في العراق إلى أكثر من 90 بالمئة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها، "أجرت أكثر من 41000 فحص مختبري لتشخيص فايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ونسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط 2 بالمئة من عدد الفحوصات".

وأضافت، أن "نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت الـ 5.90 بالمئة في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية".

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