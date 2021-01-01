الكاظمي يُشكل لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة (1 كانون الثاني 2021)، تشكيل لجنة لوضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة.

وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "انطلاقاً من توجه الحكومة العراقية للاهتمام بالواقع الخدمي والسكني للمدن في أنحاء العراق كافة، واستناداً لما جاء بخطة تحسين الواقع المعيشي والسكني للمواطنين، وتأهيل البنى التحتية، شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة".

واضاف البيان "وستأخذ اللجنة على عاتقها، الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير الدعم والإسناد في المجالات التي تحتاجها لإنجاز مهامها".

ومُنحت اللجنة، بحسب البيان "صلاحية الاستعانة بالشركات والمكاتب الاستشارية ذات الاختصاص، للإفادة منها في وضع المخططات والتصاميم والرؤى الملائمة للمشروع".

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