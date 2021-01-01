مفوضية الانتخابات تدعو الناخبين ومنتسبي الأجهزة الأمنية إلى تحديث بياناتهم

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الناخبين ومنتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظات كافة الى مراجعة مراكز التسجيل في مناطق سكناهم لتحديث بياناتهم بايومترياً.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ندعو الناخبين ومنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية في المحافظات كافة الى مراجعة مراكز التسجيل في مناطق سكناهم لتحديث بياناتهم بايومترياً ابتداءً …

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