الصحة تعلن إحصائية الاصابة بالالعاب النارية ليلة رأس السنة

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2021.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتبجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري، فضلا …

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