2021/01/01 | 15:16 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2021.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتبجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري، فضلا …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن إحصائية الاصابة بالالعاب النارية ليلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “آخر احصائية للاصابات جراء الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية -لغاية الآن- بلغت 25 إصابة نتبجة الالعاب النارية و7 اصابات بطلق ناري، فضلا …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن إحصائية الاصابة بالالعاب النارية ليلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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