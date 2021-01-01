لغم يستهدف سفينة نفطية عراقية في المياه الدولية

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، إخلاء سفينة في المياه الدولية بعد التصاق لغم بحري كبير فيها، مشيرا الى انها تابعة لشركة سومو النفطية.وذكرت الحلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم أمس الخميس لوحظ وجود جسم غريب ملتصق بإحدى السفن في منطقة …

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