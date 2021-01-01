قوات الامن العراقية تزيل عبوة ناسفة من جسم احدى السفن في ميناء البصرة النفطي

2021/01/01 | 15:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراسل العالم أن قوات الامن العراقية تعمل على تفكيك لغم ملتصق بسفينة في ميناء البصرة النفطي....

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